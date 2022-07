Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Chelsea, Juve... Tout est plus clair pour le mercato de Kimpembe

Publié le 16 juillet 2022 à 11h00 par Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers de la formation parisienne, Presnel Kimpembe pourrait tirer sa révérence lors de ce mercato estival. Le défenseur du Paris Saint-Germain a clairement expliqué avoir envie de nouveaux horizons, mais pour le moment un départ ne semble pas imminent, puisque les clubs concernés par ce dossier ne sont pas passés à l’action... ou ont carrément jeté l’éponge.

Avec l’arrivée de la nouvelle direction, le PSG a expliqué vouloir changer de projet et s’appuyer notamment sur un plus gros groupe d’internationaux français ou mieux, de joueurs formés au club. Ça commence toutefois mal, puisqu’avec les recrutements de Vitinha ou encore Hugo Ekitike, on ne peut pas vraiment dire que Luis Campos fasse de la place pour les jeunes pousses du PSG ! Pire, le symbole de la formation parisienne pourrait partir, puisque Presnel Kimpembe aurait des envies d’ailleurs. Le défenseur de 26 ans a fait toute sa carrière au PSG et pour la première fois, il semble sérieusement prendre en considération une première aventure à l’étranger.

La Juventus a oublié Kimpembe

Mais pour aller où ? Son nom a notamment été lié à la Juventus ces dernières semaines. Les Bianconeri ont en effet perdu Giorgio Chiellini et pourraient voir Matthijs de Ligt filer vers le Bayern Munich lors de ce mercato estival, ce qui les aurait poussés à se tourner vers Presnel Kimpembe. Pourtant, les choses semblent avoir changé ! D’après les informations de Sky Sport Italia , le joueur du PSG ne serait plus du tout une cible de la Juve, qui travaillerait désormais sur deux dossiers précis pour renforcer son arrière-garde. Le premier concernerait Pau Torres de Villarreal, tandis que le second serait lié à Gabriel d’Arsenal.

Tuchel le veut à Chelsea, mais...

Si ça se referme d’un côté, ça s’ouvre de l’autre... avec Chelsea ! De l’autre côté de la Manche, Thomas Tuchel semble prêt à tout afin de récupérer le joueur qu’il a eu sous ses ordres au PSG. « Nous avons besoin de défenseurs centraux, au moins deux pour remplacer Andreas (Christensen) et Toni (Rüdiger) » a tout récemment annoncé le coach des Blues , qui selon plusieurs sources aurait personnellement activé la piste menant à Presnel Kimpembe. Attention, puisqu’au sein du club londonien on travaillerait également sur d’autres pistes et après Kalidou Koulibaly c’est Jules Koundé qui pourrait débarquer, ce qui compromettrait la piste Kimpembe.

Galtier est déjà fan