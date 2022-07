Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit un gros coup de pression pour le transfert de Skriniar

Publié le 16 juillet 2022 à 9h15 par Pierrick Levallet

En quête d’un nouveau défenseur central, le PSG et Luis Campos ont jeté leur dévolu sur Milan Skriniar. Cependant, l’Inter ne devrait pas faire de cadeau dans les négociations avec le club de la capitale. Les pourparlers seraient d'ailleurs en train de stagner, et les Nerazzurri s’apprêteraient à mettre un coup de pression au PSG sur le marché des transferts.

Cet été, le PSG souhaiterait intégrer un nouveau défenseur central dans son effectif, alors que Presnel Kimpembe est régulièrement annoncé sur le départ. Dans cette optique, Luis Campos s’est très vite mis au travail et a même jeté son dévolu sur Milan Skriniar comme Le10sport.com l’a révélé en exclusivité. L’Inter pourrait bien sacrifier l’un de ses titulaires en défense afin de rééquilibrer ses comptes et le PSG pourrait en profiter. Cependant, les négociations seraient en train de stagner ces derniers jours. Et l’Inter pourrait inciter le champion de France à s’activer sur ce dossier.

Mercato - PSG : Luis Campos a un incroyable objectif avec le transfert de Skriniar https://t.co/kS7CvF5Y1a pic.twitter.com/MIawJOKIII — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

L’Inter fait passer un message clair au PSG pour Skriniar...

Selon les informations de TMW , le PSG n’aurait toujours pas transmis l’offre tant attendue à l’Inter pour Milan Skriniar. De ce fait, les Nerazzurri entendraient bien mettre la pression sur le club de la capitale. En effet, le pensionnaire de Serie A lorgnerait sur Bremer et voudrait boucler son transfert assez rapidement. L’Inter devrait donc prochainement passer à l’action pour le Brésilien, envoyant ainsi un message clair au PSG sur le marché des transferts.

... et ne compte pas faire de rabais