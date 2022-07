Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos valide un transfert à 6M€

Publié le 15 juillet 2022 à 23h00 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 15 juillet 2022 à 23h02

Alors que sa situation fait beaucoup parler au PSG, Edouard Michut pourrait bien quitter le club de la capitale cet été. Le jeune titi a séché un premier rendez-vous avec Luis Campos pour évoquer sa situation et se retrouve sur le départ. Si plusieurs équipes dont le Celtic Glasgow sont intéressées par le milieu de terrain, Paris a fixé son prix.

L'opération dégraissage est lancée au Paris Saint-Germain. Après les départs d'Alphonse Areola, Marcin Bulka ou encore Xavi Simons, un nouveau joueur pourrait faire ses valises et quitter les champions de France en titre. En effet, Edouard Michut ne fait pas partie des plans de Luis Campos et Christophe Galtier, respectivement conseiller football et entraineur du club de la capitale.

Mercato - PSG : Luis Campos a validé le départ d'un crack https://t.co/iHaqQ5yKDd pic.twitter.com/XYRqGDPsxe — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

Michut sur le départ ?

Une situation qui pourrait conduire à un départ du jeune milieu de terrain, d'autant plus que le Tricolore est dans le viseur du Celtic Glasgow. De leur côté, les dirigeants parisiens seraient également favorables à un transfert.

Le PSG veut environ 6M€