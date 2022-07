Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce retentissante sur ce transfert XXL désiré par Campos

Publié le 15 juillet 2022 à 22h00 par Amadou Diawara

En cas d'échec avec Milan Skriniar, Luis Campos envisagerait de se jeter sur Jules Kounde. Et comme l'a laissé entendre Julen Lopetegui - le coach du FC Séville - le conseiller football du PSG a le champ libre pour boucler le transfert de l'international français cet été.

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha, Luis Campos aimerait offrir un nouveau défenseur central de classe mondiale à Christophe Galtier. Alors que le coach du PSG envisage d'évoluer dans un système avec une défense à trois, le conseiller football parisien a coché le nom de Milan Skriniar. Mais alors que l'Inter se montrerait trop gourmand pour le transfert du Slovaque, Luis Campos aurait identifié le profil de Jules Kounde en plan B. Et comme l'a fait savoir Julen Lopetegui ce vendredi en conférence de presse, le Portugais a la voie libre pour recruter l'international français lors de ce mercato.





Julen Lopentegui annonce un possible départ de Jules Kounde

« Un joueur très important est parti, Diego Carlos (transféré à Aston Villa), et peut-être que notre autre défenseur central titulaire (Jules Koundé) va aussi partir. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Ils sont difficiles à remplacer et nous devons aider Marcao à s'adapter rapidement aux exigences », a révélé Julen Lopetegui, le coach du FC Séville, avant de s'en remettre une couche sur le possible départ de Jules Kounde.

«Le club va sûrement travailler pour remplacer les joueurs importants»