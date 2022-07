Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Ekitike, Vitinha… Campos réussit-il son début de mercato ?

Publié le 16 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG a déjà bouclé l’arrivée de Vitinha, c’est désormais au tour d’Hugo Ekitike de prendre le chemin de la capitale. Luis Campos est parvenu à trouver un accord avec le Stade de Reims pour le transfert de l’attaquant. Alors que d’autres renforts sont attendus, la direction parisienne travaille en parallèle sur le dégraissage de l'effectif. Mais selon vous, le PSG réussit-il son début de mercato ?

Le mercato s’accélère du côté du Parc des Princes. Avec Luis Campos et Antero Henrique aux manettes, le PSG travaille en coulisses pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier, et les pistes sont nombreuses. Vitinha a rapidement rejoint l’écurie pour les cinq prochaines années, s’engageant pour un peu plus de 40M€ en provenance du FC Porto, et le Portugais est désormais rejoint par Hugo Ekitike.

Après Vitinha, place à Hugo Ekitike

Alors que le nom de Gianluca Scamacca était largement évoqué ces derniers jours, le PSG a surpris tout le monde en accélérant les discussions pour le transfert d’Hugo Ekitike. Le profil de l’international Espoirs tricolore semble faire l’unanimité en interne, où Luis Campos et Christophe Galtier le tiennent en haute estime. Alors que les discussions avec Reims avançaient lentement, le dossier Ekitike a pris un tournant décisif ce vendredi. Un contrat de cinq ans attend l’attaquant de 20 ans, auteur de 10 buts en Ligue 1 la saison dernière et présent à Paris dès vendredi pour passer sa visite médicale avant de signer. Un transfert estimé à 35M€ bonus compris.

Renato Sanches devrait suivre

Après Hugo Ekitike, Renato Sanches devrait suivre. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG a déjà dégainé pour le milieu du LOSC, et son arrivée est désormais en bonne voie. Selon Le Parisien , l’international portugais devrait être le prochain à s’engager en faveur du club de la capitale. Une fois les dernières modalités réglées avec les Dogues et la traditionnelle visite médicale passée, Renato Sanches devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers au Japon pour la tournée estivale.

Au moins six départs attendus rapidement

De leur côté, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Rafinha, Edouard Michut et Julian Draxler ne verront pas le Japon. Les six joueurs sont les grands absents de la liste divulguée par le PSG vendredi soir pour la tournée. Le message est clair, ces indésirables ne rentrent pas dans les plans de Christophe Galtier pour la saison à venir et sont invités à se tourner un point de chute. Alors que le PSG avance dans le sens des arrivées, Antero Henrique doit désormais passer à la vitesse supérieure pour dégraisser l’effectif de Christophe Galtier. En parallèle, le PSG a d’autres priorités, désirant notamment trouver un accord avec l’Inter pour Milan Skriniar. Le marché s’anime à Paris.



