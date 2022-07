Mercato - PSG : Hugo Ekitike vend la mèche pour son transfert

Foot - Mercato - PSG

Après avoir trouvé un accord contractuel avec Hugo Ekitike, le PSG s'est entendu avec la direction du Stade de Reims, comme l'a reconnu le président du club Jean-Pierre Caillot. Sur le point de signer au PSG, le crack de 20 ans a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers.

Très performant sous les couleurs du Stade de Reims la saison dernière, Hugo Ekitike a alarmé le PSG. En effet, le club de la capitale aurait été séduit par la pépite de 20 ans. Désireux de s'offrir les services d'Hugo Ekitike cet été, Luis Campos aurait fait le nécessaire pour boucler son transfert.

Hugo Ekitike says goodbye to Reims colleagues ahead of his move to PSG. (🎥 @Ali10187619 / Andreaw Gravillon IG) pic.twitter.com/NE2gDzUoDo