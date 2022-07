Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos active une piste XXL, le transfert se rapproche pour Kimpembe

Publié le 16 juillet 2022 à 9h30 par Dan Marciano

Nommé conseiller sportif du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos a bien l'intention d'apporter quelques modifications en défense centrale. Le Portugais espère boucler le transfert de Milan Skriniar, mais explore aussi la piste Lucas Hernandez. Des arrivées, qui pourraient faire une victime de taille : Presnel Kimpembe. Le joueur devrait quitter la capitale cet en cas d'offre à hauteur de 50M€.

Le mercato de Luis Campos s'accélère. Après avoir acté l'arrivée de Vitinha, le conseiller sportif du PSG serait sur le point d'enregistrer la venue d'Hugo Ekitike. La jeune pépite du Stade de Reims aurait passé sa visite médicale avec succès et devrait s'engager avec le club parisien jusqu'en 2027. Un transfert estimé à 30M€ selon les informations d e L'Equipe . Ekitike pourrait occuper un rôle de second couteau avant de possiblement faire ses preuves à la fin de l'année, lorsque les titulaires seront concentrés par la prochaine Coupe du monde. Ce transfert maintenant bouclé, Luis Campos pourrait se concentrer sur un autre chantier, la défense centrale. Alors que Christophe Galtier souhaite installer une défense à trois, le Portugais cherche des profils capables de se montrer dans ce type de système.

Toujours pas d'accord dans le dossier Milan Skriniar

Dès son arrivée à Paris au début du mois de juin, Luis Campos a activé la piste menant à Milan Skriniar. Le conseiller sportif du PSG a transmis deux offres à l'Inter, dont la dernière évaluée à 53M€ + 7M€ de bonus. Une proposition refusée par l'équipe italienne, qui espérerait au moins 80M€. Alors qu'il se rendra au Japon dans les prochaines heures, le club de la capitale compte bien accélérer dans ce dossier et essayer de convaincre l'Inter. Mais en attendant un geste de la formation nerazzurra , le PSG s'intéresse à d'autres profils.

Le PSG s'impatiente et s'attaque à un champion du monde

Selon les informations d' As , le PSG se serait renseigné sur la situation de Lucas Hernandez. Lié au Bayern Munich jusqu'en 2024,le champion du monde 2018 avait déjà été courtisé par le club parisien ces derniers mois. Mais cette fois-ci, Christophe Galtier se montrerait déterminé. Le nouvel entraîneur du PSG apprécie la polyvalence d'Hernandez, ce dernier pouvant évoluer dans un rôle d'ailier, mais aussi en défense centrale. Aucune offre n'aurait été formulée au Bayern Munich, inflexible dans ce dossier. Alors qu'il s'apprête à perdre Robert Lewandowski, le club allemand aurait l'intention de conserver l'international français et de lui proposer un nouveau contrat.

Le départ de Presnel Kimpembe d'ores et déjà acté ?