Transferts - PSG : La nouvelle annonce fracassante de Galtier sur le mercato de Neymar

Publié le 16 juillet 2022 à 8h15 par Arthur Montagne

Une dizaine de jours après l'officialisation de son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier a de nouveau été interrogé sur la situation de Neymar. Et bien que Nasser Al-Khelaïfi ait clairement ouvert la porte à un départ du Brésilien, le coach parisien quant à lui est beaucoup moins affirmatif.

Cinq ans après son arrivée en grande pompe pour 222M€, Neymar n'est plus totalement en odeur de sainteté au PSG. Dans les colonnes du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi lâchait même un avertissement qui ressemblait à une possible ouverture pour un transfert du Brésilien. « Neymar ? Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté », lâchait le président du PSG. Un avis que Christophe Galtier semble avoir du mal à partager puisque lors de sa présentation officielle, le nouvel entraîneur du PSG avait clairement affiché sa volonté de s'appuyer sur Neymar cette saison.

Galtier compte sur Neymar

Dans les colonnes de L'EQUIPE , Christophe Galtier s'est une nouvelle fois prononcé sur l'avenir de Neymar. Et le technicien français est catégorique : « Oui, j'ai été clair. Après, je le répète, sur ce domaine de compétences, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas maîtriser. Je vais m'adapter à l'effectif que j'ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec des grands joueurs. Et Neymar en est un . » Sous contrat jusqu'en 2027, le numéro 10 du PSG devrait donc rester à Paris cet été et Christophe Galtier sait même déjà comment l'utiliser.

«Je sais où Neymar peut être à l'aise»