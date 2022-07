Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant arrive, le Qatar lâche 30M€

Publié le 15 juillet 2022 à 14h10 par Arthur Montagne

Après Vitinha, le PSG semble idéalement placé pour boucler un deuxième transfert. En effet, les positions entre Reims et le club de la capitale se sont rapprochées ces dernières heures pour le transfert d'Hugo Ekitiké qui pourrait débarquer au PSG pour 30M€.

Pour son mercato, le PSG a déjà bouclé le transfert de Vitinha pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, Luis Campos a activé de nombreux dossiers en parallèle, notamment dans le secteur offensif. Ainsi, la piste la plus chaude semble mener à Hugo Ekitiké. Un accord serait tout proche avec le Stade de Reims.

Le PSG et Reims se rapprochent d'un accord pour Ekitiké

En effet, le Telegraph a annoncé que les deux clubs avaient trouvé un accord pour le transfert d'Hugo Ekitiké. Dans la foulée RMC Sport a démenti l'existence d'un accord mais confirme toutefois que les positions de Reims et du PSG se sont clairement rapprochées. Autrement dit, le jeune attaquant pourrait bien être la prochaine recrue du club de la capitale.

Un transfert à 30M€