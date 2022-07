Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Les 5 plus belles ventes de Galtier sur le mercato

Publié le 17 juillet 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Avant d’être nommé sur le banc du PSG cet été où il vit un mercato agité dans le sens des départs, Christophe Galtier a toujours été habitué à vendre au mieux ses joueurs. Retour sur les cinq plus belles ventes réalisées par l’entraîneur français, passé auparavant par l’ASSE, le LOSC et l’OGC Nice.

1-Nicolas Pépé du LOSC vers Arsenal, 80M€

Au terme d’un incroyable 2018-2019 durant lequel il aura inscrit 22 buts et délivré 11 passes décisives en Ligue 1 avec le LOSC, Nicolas Pépé a finalement quitté le club nordiste pour devenir la recrue la plus chère de l’histoire d’Arsenal avec un transfert à 80M€. Christophe Galtier, qui avait réussi à exploiter au mieux les qualités de l’attaquant ivoirien, permettait donc au LOSC de réaliser une incroyable plus-value puisque Pépé avait été acheté pour seulement 18M€ deux ans auparavant au SCO Angers.

Transferts - PSG : Galtier a passé une commande pour son mercato https://t.co/ZTQ3cq2mVr pic.twitter.com/MqUqbfkiF1 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 15, 2022

2-Victor Osimhen du LOSC vers Naples, 70M€

Au même titre que Nicolas Pépé, Osimhen aura connu une ascension fulgurante sous les ordres de Christophe Galtier au LOSC. Arrivé dans le Nord à l’été 2019 en provenance de Charleroi pour 22M€, le buteur nigérian a affolé les compteurs à Lille, et Naples n’a pas hésité à casser sa tirelire pour le recruter et en faire sa nouvelle tête d’affiche en attaque avec une opération sur le mercato chiffrée à 70M€, hors bonus.

3-Rafael Leão du LOSC vers le Milan AC, 35M€

Arrivé libre au LOSC en 2018 alors qu’il était en fin de contrat avec le Sporting Lisbonne, Rafael Leão n’avait que le statut de simple espoir du football portugais à l’époque, mais sa collaboration sous les ordres de Christophe Galtier va absolument tout changer. Très en vue durant son unique saison en Ligue 1 avec le LOSC, Leão a rapidement eu la cote sur le marché des transferts, et c’est finalement le Milan AC qui a raflé la mise pour 35M€. Une sacrée plus-value réalisée en peu de temps pour Lille grâce à son entraîneur de l’époque.

4-Thiago Mendes du LOSC vers l’OL, 22M€

Inconnu en Europe au moment de son arrivée du São Paulo en 2017, Thiago Mendes s’est très rapidement imposé comme un élément indispensable de l’entrejeu du LOSC. Le robuste milieu de terrain brésilien réalise d’ailleurs sa meilleure saison lors de l’exercice 2018-2019, juste avant d’être transféré à l’OL pour plus de 22M€. Une nouvelle grosse opération bouclée par le tandem Galtier-Campos au LOSC sur le marché des transferts.

5-Kurt Zouma de l’ASSE à Chelsea, 15M€

Il n’y a pas qu’avec le LOSC que Christophe Galtier a réalisé de jolies plus-values sur le mercato. Il avait lancé dans le grand bain de la Ligue 1 Kurt Zouma en 2011 avec l’ASSE, installant petit à petit ce défenseur issu du centre de formation des Verts comme un élément indispensable. Zouma a fini par être vendu à Chelsea en janvier 2014 (prêté six mois dans la foulée à l’ASSE) pour 15M€, un record à l’époque sur le mercato pour l’ASSE qui a depuis été battu par William Saliba (30M€, Arsenal) et Wesley Fofana (Leicester, 35M€).



À noter que Pierre-Emerick Aubameyang, qui a également explosé sour les ordres de Christophe Galtier à l'ASSE entre 2011 et 2013 avant d'être vendu au Borussia Dortmund pour 13M€, arrive juste après dans ce classement.