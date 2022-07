Transferts : Pour Robert Lewandowski, c’est enfin terminé

Foot - Mercato

Robert Lewandowski voulait quitter le Bayern Munich depuis de longues semaines à présent et l’avait publiquement fait savoir à plusieurs reprises sans pour autant que son transfert au FC Barcelone semble se concrétiser pour des raisons financières et l’indemnité de transfert réclamée par le Bayern. Finalement, tout serait bouclé et la visite médicale de Lewandowski aurait été programmée à Miami où le Barça va effectuer sa tournée estivale.

Cela a été un (court) feuilleton de l’été puisqu’il n’a réellement démarré qu’au printemps dernier avec les premières rumeurs de la presse espagnole concernant une potentielle arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Néanmoins, ce feuilleton a pris une tout autre ampleur avec la déclaration choc de Robert Lewandowski au tout début du mois de juin via laquelle il faisait part de ses velléités de départ après huit saisons passées au Bayern Munich.

« Mon cycle au Bayern est terminé, je ne vois aucune possibilité de rester, mon transfert est la meilleure solution pour le club et moi. Le Bayern est un club sérieux donc j’espère qu’ils ne me garderont pas parce simplement qu’ils le peuvent » . Par la suite, après cette conférence de presse, Robert Lewandowski s’est une autre fois confié, mais par le biais d’une interview pour un média polonais, sur son souhait de quitter le Bayern Munich, estimant avoir fait le tour de la question en Bavière.

Mais depuis, son transfert pour le FC Barcelone ne semblait pas proche de se concrétiser et ce, bien que le président Joan Laporta affirmait début juillet, avoir formulé une offre au Bayern Munich pour boucler l’opération Robert Lewandowski. « Nous avons fait une offre pour le joueur, nous attendons la réponse, on verra si elle est positive. Nous remercions le joueur pour toutes les manifestations qu'il a faites pour montrer qu'il a envie de venir ».

🚨 Robert Lewandowski expected to fly on Sunday to join Barcelona pre-season tour to USA & all being well 33yo striker will undergo medical in Miami before completing transfer from Bayern Munich for €45+5m on 4yr deal @TheAthleticUK #FCBarcelona #FCBayern https://t.co/tX2k7g9PwB