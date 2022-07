Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça met les choses au clair pour le transfert de Lewandowski

Publié le 15 juillet 2022 à 17h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Robert Lewandowski veut à tout prix quitter le Bayern cet été. Alertés par la situation du Polonais, le PSG et le FC Barcelone seraient à l'affût pour boucler son transfert. Interrogé ce vendredi après-midi sur le dossier Lewandowski, Joan Laporta a lâché toutes ses vérités.

Après huit ans de règne au Bayern, Robert Lewandowski voudrait claquer la porte de l'Allianz Arena cet été. Conscients de la situation, le PSG et le FC Barcelone seraient en embuscade, prêts à boucler le transfert du Polonais lors de ce mercato estival.

Mercato - PSG : Luis Campos a un incroyable objectif avec le transfert de Skriniar https://t.co/kS7CvF5Y1a pic.twitter.com/MIawJOKIII — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

«Lewandowski est un joueur du Bayern Munich»

Toutefois, le Barça ne veut pas afficher publiquement son désir de s'offrir les services de Robert Lewandowski, et ce, par respect pour le Bayern. Lors de la conférence de presse de présentation de Raphinha, Joan Laporta a donc préféré botter en touche lorsqu'on l'a interrogé sur le potentiel transfert de la star polonaise au FC Barcelone.

«Je ne ferai aucun commentaire sur cette question par respect»