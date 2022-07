Mercato - PSG : En attendant le transfert de Lewandowski, le Bayern se prononce

Foot - Mercato - PSG

Annoncé avec insistance au FC Barcelone, Robert Lewandowski intéresse également le PSG et Chelsea qui continuent d’observer le dossier de loin. De son côté, le Polonais privilégie le challenge du club catalan. Pendant que son transfert se négocie, Lewandowski a repris l’entraînement avec le Bayern Munich, ce dont n’a jamais douté Hasan Salihamidzic, alors qu’il était question d’une éventuelle grève.

Le feuilleton Lewandowski n’est pas encore terminé. Désireux de quitter le Bayern Munich, l’attaquant de 33 ans continue de traîner son spleen en Bavière. Le Polonais est clair : il souhaite rejoindre le FC Barcelone. Malgré l’intérêt du PSG et de Chelsea, Robert Lewandowski préférerait tenter l’aventure avec le club catalan.

En attendant que son avenir soit tiré au clair, Robert Lewandowski reste professionnel et a repris l’entraînement avec le Bayern Munich. Même s’il vit une période difficile, l’international polonais a entamé sa préparation et espère la poursuivre avec le FC Barcelone. Une petite satisfaction pour le Bayern Munich qui avait peur d’une grève de la part de Robert Lewandowski.

Bayern director Hasan Salihamidžić on whether he had doubts Robert Lewandowski would go on strike: "No, never had”, told @cfbayern . 🚨🇵🇱 #FCBayern“Robert is a top professional, I know him very well - never had any doubts that he may not show up for training”. pic.twitter.com/EivOonrOrl