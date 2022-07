Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Barcelone proposée à Luis Campos ?

Publié le 15 juillet 2022 à 16h00 par Quentin Guiton

Frenkie de Jong est poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Son transfert permettrait au club catalan de renflouer ses caisses. Depuis des semaines, Manchester United pousserait pour le recruter. Un accord entre les deux clubs aurait même été trouvé. Mais de Jong bloquerait son départ vers les Red Devils et préférerait s’envoler vers Chelsea ou…le PSG.

Frenkie de Jong et le FC Barcelone, ça sent bientôt la fin. Le Néerlandais qui sort d’un bon exercice et qui est très apprécié par son entraineur Xavi se sent bien en Catalogne et aimerait y rester encore longtemps. Pourtant, le FC Barcelone souhaiterait le vendre cet été afin de renflouer ses caisses. Son ancien coach à l’Ajax Erik ten Hag a tout de suite sauté sur l’occasion pour tenter de l’attirer à Manchester United.

De Jong bloque son transfert

Un accord aurait même été trouvé entre le FC Barcelone et Manchester United autour d’un montant de 75 M€ plus 10 M€ de bonus. Sauf que Frenkie de Jong bloquerait ce transfert notamment en raison d’un différent financier avec les Catalans. Mais ça ne serait pas la seule raison…

Le PSG et Chelsea sollicités !