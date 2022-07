Foot - Mercato

Mercato : Comme Cristiano Ronaldo, ils sont allés au clash pour un transfert

Publié le 15 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

La période des transferts est toujours bien agitée en raison des changements de clubs possibles pour chaque joueur qu’ils veuillent partir ou non. Et ces dernières années, nous avons été témoins d’une volonté de fer de certaines stars prêtes à tout pour quitter leurs équipes respectives, quitte à forcer la main de leurs dirigeants.

Cristiano Ronaldo

Du haut de ses 37 ans, Cristiano Ronaldo se trouve au crépuscule de sa longue et fructueuse carrière. De retour à Manchester United l’été dernier, 12 ans après son départ d’Old Trafford, le quintuple Ballon d’or aurait déjà des envies d’ailleurs et auraient réclamé un bon de sortie à ses dirigeants. Alors que les Red Devils ne se sont pas qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Ronaldo ne voudrait plus perdre de temps et partir pour tenter de remonter la sixième C1 de sa carrière. Pour ce faire, son agent Jorge Mendes auraient proposé ses services à plusieurs clubs dont le Bayern Munich, la Juventus, Chelsea et le PSG. Cependant, le10sport.com vous a confié le 13 juillet que, contrairement à l’information communiquée par Le Parisien, le clan Ronaldo n’avait pas offert les services du joueur au PSG. Après une discussion avec Thomas Tuchel, le co-propriétaire de Chelsea, à savoir Todd Boehly, ne songerait désormais plus à lancer une offensive pour le transfert de Cristiano Ronaldo selon The Daily Mail alors que le Portugais n’a toujours pas repris l’entraînement avec Manchester United contrairement à Robert Lewandowski avec le Bayern Munich.

Mercato : Tuchel lâche une grosse réponse pour le transfert de Ronaldo https://t.co/zlcQTxP5gp pic.twitter.com/3TAaD8BLyS — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

Robert Lewandowski

Au cours de sa longue carrière, Robert Lewandowski, qui soufflera sa 34ème bougie en août prochain, n’a jamais fait de vague pour forcer un transfert. Du moins, publiquement. Cependant, après douze ans passés en Bundesliga et huit saisons en Bavière où il a tout bonnement tout remporté avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski veut se lancer un nouveau challenge comme il l’a fait savoir à plusieurs reprises courant juin, que ce soit en conférence de presse ou par le biais d’interviews. Sa femme Anna Lewandowska attend de connaître le dénouement de cette saga comme elle l’a fait savoir sur Instagram mercredi et sa soeur se serait rendue à Barcelone cette semaine pour y visiter des maisons. Car en effet, Lewandowski aurait la ferme intention de signer en faveur du FC Barcelone avec qui il se serait déjà mis d’accord sur les termes de son futur contrat en attendant un accord pour son transfert entre le Bayern Munich, qui se montrerait très gourmand sur l’indemnité du transfert, et le FC Barcelone. De retour à l’entraînement ce mardi, Lewandowski aurait fait des siennes. D’après BILD , le Polonais se serait présenté en retard aux séances d’entraînement de mardi et mercredi et qu’il adopterait une attitude plutôt nonchalante, loin de son implication habituelle. Un moyen de pression destiné à ses dirigeants pour qu’ils acceptent de le laisser partir au Barça …

Ousmane Dembélé

À l’été 2017, alors que Thomas Tuchel avait quitté son poste d’entraîneur quelques semaines auparavant, Ousmane Dembélé imitait le technicien allemand en pliant bagage et en quittant le Borussia Dortmund à la toute fin du mois d’août pour le FC Barcelone. Lors d’une interview pour beIN SPORTS en avril 2021 dans le cadre du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Ousmane Dembélé avait révélé que si Tuchel était resté en poste au Borussia Dortmund, celui qui est par la suite devenu champion du monde aurait pu rester au BvB . Finalement, Dembélé est parti et s’est même mis en grève en refusant de se rendre aux entraînements collectifs estivaux du Borussia afin de mettre la pression sur ses dirigeants pour le vendre au FC Barcelone qui voulait lui mettre la main pour combler le vide laissé par le départ de Neymar début août. Dembélé a finalement eu gain de cause après un énorme bras de fer avec le comité de direction du Borussia Dortmund.

Neymar