Mercato - PSG : Une nouvelle offre arrive pour Lewandowski

Pisté par le PSG, Robert Lewandowski aurait snobé l’intérêt parisien pour privilégier celui du FC Barcelone. Mais malgré sa volonté de rallier la Catalogne, le Barça et le Bayern Munich n’ont toujours pas d’accord. Pour boucler ce dossier, Joan Laporta envisagerait de faire une quatrième et dernière offre qui devrait être nettement supérieure à la dernière en date de 50M€.

Robert Lewandowski l’a confié à de nombreuses reprises, il souhaite quitter le Bayern Munich. Après sept années passées en Bavière, l’attaquant de 33 ans veut un nouveau challenge, sûrement le dernier de sa carrière. Le PSG est sur les rangs, tout comme le FC Barcelone qui insiste depuis plusieurs semaines pour l’international polonais.

Mais pour le moment, toujours pas d’accord entre le Barça et le Bayern Munich. De quoi profiter au PSG ? Pas vraiment. D’après les informations de Bild Sport , Robert Lewandowski ne veut entendre parler que de Barcelone, il n’envisagerait même pas d’écouter les autres offres qui arrivent. Même si le Barça a l’aval du joueur, Joan Laporta devrait passer la vitesse supérieure dans ce dossier pour s’éviter un retournement de situation.

Our Story: @FCBarcelona is planning to make a fourth and final offer for @lewy_official today @BILD_Sport @altobelli13