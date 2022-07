Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... La vérité éclate pour le transfert de Lewandowski

Publié le 15 juillet 2022 à 22h30 par Amadou Diawara

Alors que son contrat avec le Bayern se termine le 30 juin 2023, Robert Lewandowski serait à un pas de rejoindre le FC Barcelone cet été. Malgré l'intérêt du PSG, le buteur polonais aurait fait le forcing pour être transféré au Barça. Et grâce à ses efforts, Robert Lewandowski pourrait être un nouveau joueur blaugrana dès ce week-end, et ce, pour une somme inférieure à 50M€.

Après huit saisons de règne au Bayern, Robert Lewandowski a décidé de passer à autre chose. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, le buteur polonais veut relever un tout nouveau défi dès 2022-2023. Et alors que le PSG serait sur ses traces, Robert Lewandowski préférerait migrer vers le FC Barcelone.

Mercato - PSG : Après Ekitike, Campos lance les hostilités pour ce transfert à 20M€ https://t.co/EVykI0fETu pic.twitter.com/zS19i9tuAA — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

Le forcing de Robert Lewandowski pour signer au Barça a payé

Pour obtenir gain de cause et exaucer son souhait de rejoindre le FC Barcelone, Robert Lewandowski a fait le forcing auprès de sa direction. Et d'après Sport.es , les efforts de la star du Bayern auraient porté leurs fruits, puisque son club aurait finalement accepté la dernière offre du Barça.

Le Bayern accepte un transfert à moins de 50M€ pour Lewandowski

Selon certaines rumeurs, le FC Barcelone aurait dégainé une offre finale à hauteur de 50M€. Toutefois, à en croire Sport.es , le club catalan aurait proposé un chèque inférieur. Après avoir lancé une offensive d'environ 40M€, plus bonus, Xavi aurait réussi à faire plier le Bayern grâce à un assaut légèrement supérieur.

Robert Lewandowski officialisé ce week-end à Barcelone ?