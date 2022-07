Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Coup de tonnerre pour le transfert de Lewandowski

Publié le 15 juillet 2022 à 19h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski serait sur le point de signer au FC Barcelone. Malgré l'intérêt du PSG, le buteur polonais aurait choisi de rejoindre le Barça de Xavi. Et alors que le club catalan aurait formulé une offre de 50M€ pour le transfert de Robert Lewandowski, le Bayern serait en passe de l'accepter.

Désireux de quitter le Bayern lors de ce mercato estival, Robert Lewandowski susciterait l'intérêt de nombreuses écuries européennes, dont le PSG et le FC Barcelone. Conscient de la situation, le Polonais aurait d'ores et déjà choisi sa prochaine destination : le Barça. Et il semblerait que son souhait de jouer au Camp Nou en 2022-2023 soit sur le point d'être exaucé.

Lewandowski to #Barca is nearing its conclusion Details for @Transfermarkt https://t.co/JLnGUJD0uG — Manuel Veth (@ManuelVeth) July 15, 2022

Le Barça a proposé 50M€ pour le transfert de Robert Lewandowski

Comme confirmé par Transfermarkt ce vendredi après-midi, le FC Barcelone aurait bien formulé une offre de 50M€, plus bonus, au Bayern pour le transfert de Robert Lewandowski. D'ailleurs, le club bavarois serait sur le point de répondre à cette proposition catalane.

Le Bayern va accepté l'offre du FC Barcelone pour Lewandowski