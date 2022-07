Foot - Mercato - PSG

Mercato : Ça bouge au PSG, Campos boucle un transfert et abandonne une piste chaude

Publié le 15 juillet 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Le mercato du PSG s'emballe. Après avoir bouclé le transfert de Vitinha pour 41,5M€, le club de la capitale s'active afin de densifier son secteur offensif. Luis Campos semble proche d'un accord avec Reims pour Hugo Ekitiké. Dans le même temps, la piste menant à Gianluca Scamacca s'est clairement refroidie compte tenu des exigences de Sassuolo.

Malgré la présence de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, le PSG souhaite renforcer son secteur offensif. Et pour cause, Mauro Icardi est clairement poussé au départ, mais les prétendants ne se bousculent pas, tandis qu'Arnaud Kalimuendo est suivi par Leeds qui pourrait transmettre une offre avoisinant les 25M€, bonus compris. Par conséquent, Luis Campos a activé différentes pistes pour densifier ce secteur de jeu. C'est ainsi que le nouveau conseiller football du PSG s'active ces dernières heures afin de recruter plusieurs attaquants, et clairement on commence à y voir plus clair dans ce chantier.

Ekitiké arrive au PSG

Pour commencer, le PSG semble proche de recruter Hugo Ekitiké. En effet, le Telegraph a annoncé un accord entre Reims et le PSG pour le transfert du jeune attaquant. RMC Sport a confirmé le rapprochement entre les deux clubs ces dernières heures. Il faut dire que selon les informations de L'EQUIPE , les positions parisiennes et rémoises se sont rapprochées à l'issue d'un entretien téléphonique jeudi soir. Le montant du transfert avoisinerait les 30M€ auxquels s'ajouteront quelques bonus tandis que GOAL parle d'une somme de 35M€, bonus compris. Luis Campos s'apprête donc à boucler son deuxième transfert à Paris. D'ailleurs, Mohamed Toubache-Ter ajoute qu'Hugo Ekitiké a quitté le stage de Reims à Bruxelles et se dirige vers la capitale. Le PSG espère pouvoir emmener son futur attaquant au Japon en fin de semaine pour sa tournée estivale.

Coup de froid pour Scamacca

Mais bien qu'Hugo Ekitiké arrive, le PSG cherchera à recruter un autre attaquant. Pendant longtemps, la piste menant à Gianluca Scamacca était la plus chaude. Mais Sassuolo se montre très exigeant dans ce dossier et réclame quasiment 50M€. Une somme jugée excessive par Luis Campos, qui n'aurait pas offert plus de 35M€ pour le transfert de l'attaquant italien. Dans le même temps, d'après Sky Sports , West Ham a accéléré dans ce dossier et aurait proposé 40M€ plus des bonus pour le transfert de Gianluca Scamacca. Et selon les informations de 90min , les Neroverdi auraient fini par accepter l'offre des Hammers . Ce dossier semble donc très compromis pour le PSG.

Ramos, la nouvelle piste, Lewandowski vers le Barça

Par conséquent, Luis Campos a déjà activé une nouvelle piste. Selon Fabrizio Romano, le PSG s'intéresse ainsi à Gonçalo Ramos. Le jeune buteur du Benfica plaît au dirigeant portugais depuis très longtemps et l'échec des discussions pour le transfert de Gianluca Scamacca pousse donc Luis Campos a activé ce dossier. D'autant plus que le feuilleton Lewandowski devrait prochainement s'achever. L'attaquant polonais, longtemps ciblé par le PSG, semble plus proche que jamais de s'engager avec le FC Barcelone. Autrement dit, petit à petit, le chantier du secteur offensif du PSG se décante. Ekitiké arrive, Ramos est ciblé, Scamacca et Lewandowski s'éloignent.