Mercato - PSG : L'annonce du FC Barcelone sur le transfert de Lewandowski

Publié le 15 juillet 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors que Robert Lewandowski souhaite absolument quitter le Bayern lors de ce mercato estival, le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour boucler son transfert. Présents en conférence de presse ce vendredi, Joan Laporta et Raphinha - la nouvelle recrue du Barça - se sont tous les deux prononcés sur la potentielle signature du Polonais au Camp Nou.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, Robert Lewandowski a décidé de quitter le Bayern dès cet été. Après huit saisons de règne en Bavière, la star polonaise estimerait que c'est le moment pour lui de se lancer un tout nouveau défi. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, ainsi qu'au FC Barcelone. En effet, les deux écuries européennes seraient prêtes à profiter de la situation pour boucler le transfert de Robert Lewandowski lors de ce mercato estival. Et malheureusement pour le PSG de Luis Campos, l'attaquant du Bayern n'aurait d'yeux que pour le Barça actuellement. Malgré tout, le club catalan ne préfère pas s'enflammer pour le moment ou faire comme si Robert Lewandowski était déjà un joueur du FC Barcelone.

«Lewandowski est un joueur du Bayern Munich»

Présent en conférence de presse ce vendredi pour la présentation de Raphinha, sa nouvelle recrue, Joan Laporta a été interrogé sur le transfert de Robert Lewandowski. Et le président du FC Barcelone n'a pas souhaité alimenter les rumeurs, préférant botter en touche par respect pour le Bayern. « (Robert) Lewandowski est un joueur du Bayern Munich et je ne ferai aucun commentaire sur cette question par respect. Il n'y a rien à dire. Nous sommes dans un moment heureux pour le club, en signant un Brésilien (Raphinha) et nous sommes tous très excités », a-t-il confié dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , avant d'en rajouter une couche.

«Je peux m'imaginer faire des passes décisives à des joueurs qui sont déjà dans l'effectif»

« Ce que nous pouvons imaginer pour le moment, c'est un débordement de Raphinha sur l'aile, qui se termine par un but » , a conclu Joan Laporta, le président du FC Barcelone.

