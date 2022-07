Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un point de chute enfin trouvé pour Wijnaldum ?

Publié le 15 juillet 2022 à 17h30 par Hugo Ferreira

Après seulement une saison au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum est déjà considéré comme un indésirable. Le joueur de 31 ans n’a pas su convaincre ses dirigeants et les supporters, et son départ est attendu. Celui-ci aurait été proposé à l’AS Roma, et son avenir pourrait rapidement se décanter puisque le Néerlandais ne s’opposera pas à un transfert.

Georginio Wijnaldum a vécu une première saison compliquée au Paris Saint-Germain. En fin de contrat à Liverpool, l’international néerlandais est arrivé librement, et le club de la capitale semblait avoir frappé un très gros coup. Cependant, le joueur de 31 ans n’a pas réussi à convaincre. S’il est tout de même apparu à 38 reprises, dont 22 titularisations, le natif de Rotterdam n’a pas eu l’impact espéré, et n’a finalement pas réussi à s’imposer comme le complément idéal à Marco Verratti, cherché depuis un long moment par le PSG. Après seulement un an en France, Wijnaldum pourrait faire ses valises très prochainement, puisqu’il n’entre pas dans les plans, et que plusieurs milieux de terrain sont ciblés.

Le PSG recrute de nouveaux milieux de terrain

Il parait pour le moment clair que le Paris Saint-Germain souhaite renouveler son entrejeu. En effet, parmi les joueurs dont le club de la capitale aimerait se débarrasser, plusieurs d’entres eux évoluent dans ce secteur, comme Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Idrissa Gueye. Georginio Wijnaldum fait également partie d’entre eux, et le PSG a déjà des idées pour sa succession. Vitinha a été attiré en provenance du FC Porto, et trois profils sont encore étudiés. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Renato Sanches se rapprocherait de Paris. L’international portugais est décidé à rallier la capitale, et le LOSC attends désormais que le champion de France améliore légérement son offre. Christophe Galtier, quant à lui, espère pouvoir attirer Khéphren Thuram parmi ses rangs, lui qui serait également intéressé par cette perspective. Auteur de très bonnes prestations avec le RC Lens, Seko Fofana est aussi pisté, bien que son prix soit pour le moment jugé trop élevé. Tant de mouvements qui pourraient forcer le départ de Wijnaldum.

Wijnaldum a été proposé à l’AS Roma

Georginio Wijnaldum pourrait découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Après les Pays-Bas, l’Angleterre et la France, l’international néerlandais pourrait prendre la direction de l’Italie dans les prochaines semaines. En effet, selon les informations du journaliste Saber Desfarges, le milieu de terrain aurait été proposé à l’AS Roma. Après avoir remporté la Ligue Europa Conférence, les Giallorossi aimeraient à nouveau remporter un titre européen, et pourraient tenter le pari Wijnaldum afin de relancer un joueur qui a été un acteur majeur de la belle période de Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions 2019.

Wijnaldum ne bloquera pas son transfert

Toujours selon Saber Desfarges, rien ne s’opposerait au départ de Georginio Wijnaldum lors de ce mercato estival. En effet, il semble clair que le Paris Saint-Germain ne le retiendra pas, et l’international néerlandais a pris conscience de cette situation. Ainsi, il ne bloquera pas son transfert, et étudiera toutes les offres qui se présentent à lui dans les semaines à venir.