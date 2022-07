Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour le transfert de Seko Fofana

Publié le 14 juillet 2022 à 21h45 par La rédaction

Nouveau revirement de situation pour le PSG dans ce mercato. Après l'échec Tchouaméni parti au Réal Madrid, Luis Campos pourrait abandonner la piste menant au joueur du RC Lens, Seko Fofana. Un nouveau coup dur pour le PSG qui, au fil des années, ne parvient pas à renforcer son milieu de terrain. Mais les pistes se multiplient.

A la recherche de sang neuf au milieu de terrain pour renforcer son entrejeu, le PSG serait intéressé par le joueur du RC Lens, Seko Fofana, très courtisé à l'occasion de ce mercato estival. Or, le club nordiste se montre très gourmand avec le PSG qui ne compte pas se plier aux exigences du club. Le Racing Club de Lens, peut-il revoir ses demandes à la baisse pour laisser filer l'Ivoirien ?

Le prix de Fofana jugé démesuré

Lens aurait fortement refroidi le PSG sur la piste Fofana. En effet, les Lensois réclament 35M€ selon L'Équipe , somme que les Parisiens jugeraient trop élevée. Le PSG souhaiterait malgré tout le recruter, mais les Nordistes n'entendent pas céder leur capitaine pour une somme inférieure à 35M€. Campos continue en parallèle d'explorer les pistes et pourrait offrir un joyau à Christophe Galtier.

Le PSG passe à l'attaque pour Thuram