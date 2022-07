Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Le Barça sur le point de boucler le transfert de l’été avec Lewandowski ?

Publié le 16 juillet 2022 à 9h00 par Axel Cornic

Après des longs mois de polémiques, Robert Lewandowski semble être sur le point d’avoir gain de cause, puisqu’il devrait quitter le Bayern Munich. Plusieurs sources ont annoncé que tout est bouclé pour son transfert au FC Barcelone, où Joan Laporta aura donc enfin trouvé la star offensive qu’il souhaitait offrir à Xavi. Le Polonais devrait en tout couter près de 50M€ au club catalan...

Après douze années passées à martyriser les défenses de Bundesliga, Robert Lewandowski a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Voilà en effet plusieurs mois déjà que l’attaquant fait part de son envie de quitter le Bayern Munich, alors qu’il lui reste encore un an de contrat. Il n’a jamais caché cet objectif et les relations semblaient se tendre, devant le refus des dirigeants bavarois de lui accorder un bon de sortie. Finalement, c’est Lewandowski qui semble avoir gagné le bras de fer, puisqu’un départ serait imminent.

Lewandowski au FC Barcelone pour 50M€

Ces dernières 24h, l’ensemble de la presse européenne s’est emballée autour d’une grande nouvelle : le FC Barcelone aurait trouvé un accord avec le Bayern Munich, pour le transfert de Robert Lewandowski. Quelques jours seulement après avoir bouclé la prolongation d’Ousmane Dembélé ainsi que l’arrivée de Raphinha, les Barcelonais auraient décidé d’offrir 50M€ pour le serial-buteur polonais. Mundo Deportivo et SPORT confirment que l’accord porterait en effet sur une part fixe de 45M€, avec 5M€ de bonus variables. De son côté, Lewandowski devrait signer un contrat de trois ans en faveur du Barça, avec une année supplémentaire en option.

Présenté pas avant début aout ?

En Allemagne, Sky Sports annonce que cette signature devrait survenir ce dimanche, avec Robert Lewandowski qui serait attendu dans les prochaines heures à Barcelone pour y passer sa visite médicale. Pour sa présentation, les choses pourraient toutefois être plus longues de prévu. Mundo Deportivo explique en effet que Lewandowski devrait rallier les Etats-Unis pour y participer à la tournée de début de saison du FC Barcelone, qui va avoir des matchs amicaux avec l’Inter Miami, le Real Madrid, la Juventus et le New York Red Bull. Ainsi, il ne serait de retour à Barcelone que pour la semaine du 7 aout, avec la présentation qui sera faite à ce moment-là.

