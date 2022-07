Mercato : PSG, Barcelone... L'UEFA annonce le verdict pour le transfert de Lewandowski

Foot - Mercato - PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski serait suivi de près par le PSG. Toutefois, il devrait porter les couleurs du FC Barcelone en 2022-2023. D'après Zbigniew Boniek, vice-président de l'UEFA, le Barça serait d'ores et déjà assuré de boucler le transfert de Robert Lewandowski cet été.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, Robert Lewandowski veut à tout prix quitter le Bayern cet été, et il n'a pas manqué de le faire savoir. Alarmé par la situation de la star polonaise, le PSG aurait inscrit son nom sur ses tablettes. Toutefois, le FC Barcelone serait également sur le coup et aurait les faveurs de Robert Lewandowski.

To, ze @lewy_official będzie w @FCBarcelona jest na 100% pewne. Pytanie, czy to dobry ruch? Finansowo na pewno, sportowo? Co myślicie ?