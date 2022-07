Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour Galtier avec Khéphren Thuram

Publié le 17 juillet 2022 à 8h30 par Thibault Morlain

Après Vitinha, le PSG cherche toujours à recruter au milieu de terrain. Renato Sanches se rapproche du club de la capitale, mais d’autres renforts pourraient débarquer. Il a notamment été question d’un intérêt pour Khéphren Thuram, ancien protégé de Christophe Galtier à l’OGC Nice. Le PSG ferait actuellement le forcing pour le milieu de terrain des Aiglon, mais cette opération se complique. Explications.

Avec Hugo Ekitike, le PSG a bouclé sa deuxième recrue de l’été. Mais cela ne devrait pas être la dernière. Luis Campos veut encore attirer du monde pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier et c’est notamment le cas au milieu de terrain. Après l’arrivée de Vitinha, d’autres joueurs sont encore attendus et le prochain pourrait être notamment Renato Sanches. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le joueur du LOSC se rapproche du PSG. En parallèle, le nom de Khéphren Thuram (OGC Nice) a également été annoncé du côté du Parc des Princes, où Christophe Galtier aimerait retrouver son ancien protégé chez les Aiglons.

L’offensive du PSG

Ce dimanche, L’Equipe confirme la tendance concernant le PSG et Khéphren Thuram. Au sein du club de la capitale, on ferait actuellement le forcing pour recruter le joueur de l’OGC Nice. Christophe Galtier aimerait ainsi avoir le milieu de terrain à nouveau sous ses ordres. Et Luis Campos s’activerait pour répondre au souhait de l’entraîneur du PSG. Pour cela, le Portugais aurait déjà rencontré Lilian Thuram, père de Khéphren Thuram, pour lui exposer le projet parisien.

Une opération plombée par Lilian Thuram ?

Le PSG avancerait donc ses pions auprès du clan Thuram pour séduire le joueur de l’OGC Nice. Mais cela pourrait ne pas forcément porter ses fruits. En effet, comme le développe le quotidien sportif, Lilian Thuram ne verrait pas forcément une arrivée de son fils au PSG d’un bon oeil, estimant que la meilleure solution pourrait être de continuer à l’OGC Nice. Le champion du monde 98 a toujours eu un poids dans la carrière de Khéphren Thuram. Cela pourrait-il alors nuire aux plans du PSG ?

La stratégie de l’OGC Nice

A côté de cela, il y a également l’OGC Nice, bien décidé à ne pas lâcher Khéphren Thuram à l’occasion de ce mercato estival. Et sur la Côte d’Azur, on aurait un incroyable plan : réunir les deux frères Thuram. En effet, les Aiglons aimeraient recruter Marcus Thuram, aujourd’hui au Borussia Mönchengladbach. Une association qui ne déplairait d’ailleurs pas à la famille Thuram. Cela pourrait alors plomber un peu plus le PSG dans son entreprise avec l’ancien joueur de Christophe Galtier. A suivre…