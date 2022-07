Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : C’est confirmé par Galtier, le mercato va être mouvementé

Publié le 17 juillet 2022 à 1h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de dégraisser son effectif et de se séparer d’une bonne partie de son vestiaire, le PSG cherche donc à vendre en cette période de mercato estival. Christophe Galtier a livré ses vérités à ce sujet, et confirme sa volonté de réduire son groupe avec des départs dans les prochaines semaines.

Ce n’est plus un secret pour personne, certains joueurs du PSG ont été placés sur la liste des transferts dans le but d’être vendus au plus vite : Mauro Icardi, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Rafinha, Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum sont notamment concernés.

Galtier veut absolument dégraisser

Dans un entretien accordé à L’EQUIPE samedi, Christophe Galtier s’est confié sur ce statut un peu particulier des joueurs concernés par un départ au PSG : « Ce ne sont pas des indésirables, c'est péjoratif. Ce sont des joueurs qu'on doit respecter. On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire », a lâché l’entraîneur du PSG.

« Intégrer les meilleurs jeunes »