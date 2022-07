Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Ekitike, quel sera le prochain renfort de Luis Campos ?

Publié le 17 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Comme prévu, le PSG a officialisé ce samedi soir l’arrivée d’Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. L’attaquant de 20 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt d’une saison avec une option d’achat qui pourrait être obligatoire. Désormais, Luis Campos veut boucler d’autres dossiers, mais selon vous, quel sera le prochain renfort parisien ?

Le PSG veut passer à la vitesse supérieure sur ce marché des transferts. Après avoir annoncé la venue de Vitinha en provenance du FC Porto pour un peu plus de 40M€ le 30 juin dernier, le club de la capitale a officialisé samedi soir l’arrivée d’Hugo Ekitike. À 20 ans, l’attaquant français sort d’une belle saison avec Reims, totalisant 10 buts en 26 matches de Ligue 1, de quoi séduire les décideurs parisiens. Alors qu’un transfert était envisagé, c’est finalement sous la forme d’un prêt avec une option d’achat (qui pourrait être obligatoire) qu’Ekitike a rejoint le PSG.

Hugo Ekitike, deuxième recrue estivale de Luis Campos

« C'est un mélange de plein de sentiments, de beaucoup d’émotions. Je ressens évidemment beaucoup de joie et de fierté de m’engager avec le Paris Saint-Germain. C’est une immense fierté d’être ici , a confié Hugo Ekitike sur le site officiel du PSG. C'est le choix du cœur ! Je suis Français aussi, c'est le club de la patrie, de mon pays. Et puis c’est un club où évoluent les plus grands joueurs, où il y a un staff de qualité et d’expérience, l’envie de remporter tous les titres dans toutes les compétitions. Il y a tout ici pour que je puisse progresser. Tous les ingrédients sont réunis, donc c'est un choix logique pour moi d'être ici. Enfin, j'ai moi-même de la famille en région parisienne, et j’ai toujours suivi le Paris Saint-Germain. Tout ça a rendu très naturelle mon envie de rejoindre ce club. C’est le bon choix pour moi d'être ici ! »

Renato Sanches en route vers le PSG

Désormais, Luis Campos veut enchaîner. Vendredi, Le Parisien indiquait que Renato Sanches pourrait être le prochain à rejoindre le PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Nasser Al-Khelaïfi est récemment intervenu auprès du LOSC afin de faire avancer les négociations pour le milieu portugais, qui a déjà fait l’objet d’une offre de 10M€ de la part du club de la capitale. De son côté, Renato Sanches veut évoluer du Parc des Princes la saison prochaine, et son transfert est aujourd’hui en bonne voie.

Milan Skriniar et Gianluca Scamacca toujours visé, une surprise à envisager ?