Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hugo Ekitike dit tout sur son arrivée à Paris

Publié le 16 juillet 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 16 juillet 2022 à 20h45

Très apprécié au PSG, Hugo Ekitike s’est officiellement engagé en faveur de l’écurie parisienne sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Dans un entretien accordé aux médias du club, l’attaquant de 20 ans s’est prononcé sur son choix et se montre impatient à l’idée de faire ses débuts dans la capitale.

Le Paris Saint-Germain tient sa deuxième recrue de l’été. Ce samedi soir, le club de la capitale a officialisé l’arrivée d’Hugo Ekitike, qui sort d’une saison très prometteuse avec Reims, totalisant 10 buts en Ligue 1. L’attaquant de 20 ans est rapidement apparu comme une priorité aux yeux des décideurs parisiens, son profil faisant l’unanimité en interne. Alors qu’un transfert était envisagé, c’est finalement sous la forme d’un prêt qu’Ekitike débarque dans la capitale, avec une option d’achat qui devrait avoisiner la trentaine de millions d’euros. Interrogé après son arrivée, le nouveau joueur du PSG ne cache pas sa joie.

« C’est le bon choix pour moi d'être ici ! »

« C'est un mélange de plein de sentiments, de beaucoup d’émotions. Je ressens évidemment beaucoup de joie et de fierté de m’engager avec le Paris Saint-Germain. C’est une immense fierté d’être ici , a confié Hugo Ekitike dans un entretien accordé aux médias du club. C'est le choix du cœur ! Je suis Français aussi, c'est le club de la patrie, de mon pays. Et puis c’est un club où évoluent les plus grands joueurs, où il y a un staff de qualité et d’expérience, l’envie de remporter tous les titres dans toutes les compétitions. Il y a tout ici pour que je puisse progresser. Tous les ingrédients sont réunis, donc c'est un choix logique pour moi d'être ici. Enfin, j'ai moi-même de la famille en région parisienne, et j’ai toujours suivi le Paris Saint-Germain. Tout ça a rendu très naturelle mon envie de rejoindre ce club. C’est le bon choix pour moi d'être ici ! »

« Je ne doute pas vraiment parce que je sais ce dont je suis capable »

Malgré une pression naturelle à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre dans sa carrière, Hugo Ekitike se montre confiant pour ses débuts sous le maillot du PSG. « J’ai toujours eu confiance en mon jeu et en moi-même. Même si j’ai surtout être hâte d'être sur le terrain pour jouer, et montrer ce que je sais faire. Je ne doute pas vraiment parce que je sais ce dont je suis capable, et j'ai hâte de pouvoir travailler pour le montrer à Paris. (…) Je suis un joueur qui aime beaucoup les beaux gestes. Donc mon but, c'est de donner du plaisir aux gens qui viennent regarder les matches. C'est ma manière de voir les choses. J’aime l’esthétisme dans le football, et je pense qu’à Paris je suis au meilleur endroit pour jouer ainsi. Et puis il y a aussi le côté statistique qui est très important dans le football aujourd'hui, et l’envie de faire briller le collectif. »





« J’ai envie de montrer aux supporters que je vais tout donner »