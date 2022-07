Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Newcastle... Ces révélations sur le choix d'Ekitike

Publié le 17 juillet 2022 à 11h10 par Quentin Guiton

Le PSG souhaitait se renforcer en attaque, c’est chose faite ! Hugo Ekitike est devenu la deuxième recrue du PSG dans ce mercato estival. Le joueur débarque en provenance de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Si le joueur n’a pas caché sa joie immense de rejoindre le PSG, on en sait désormais plus sur son choix de jouer à Paris plutôt qu’à Newcastle…

Le PSG a promis une grande révolution et un mercato ambitieux cet été ! Et après avoir recruté Vitinha au milieu de terrain, le club de la capitale a enfin acté sa deuxième recrue : Hugo Ekitike. Le jeune Français de 20 ans connait bien la Ligue 1 puisqu’il débarque en provenance de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire qui devrait tourner autour d’une trentaine de millions d’euros. Ekitike a été l’une des révélations de la saison passée (10 buts) et a rapidement tapé dans l’œil du PSG. Son profil a même fait l’unanimité au sein du club parisien. Pourtant, le PSG n’était pas le seul sur le coup…

Ekitike était tout proche de Newcastle

En effet, déjà lors du mercato hivernal, Newcastle avait flashé sur Hugo Ekitike. La rumeur d’une offre de 40M€ était même sortie. Finalement, le joueur avait préféré finir la saison avec son club formateur. Et le mois dernier, Newcastle était revenu à la charge et s’était même entendu avec Reims pour un transfert estimé à 46M€ bonus inclus ! Mais le joueur avait préféré temporiser et l’intérêt du PSG est arrivé. La suite est désormais connue, Ekitike a choisi de rejoindre le champion de France.

Le rêve PSG