Mercato - PSG : Galtier chamboule l'avenir de ce crack du PSG

Publié le 17 juillet 2022 à 8h45 par Hugo Ferreira mis à jour le 17 juillet 2022 à 8h47

Intéressant durant ses deux saisons en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo pourrait être vendu lors du mercato estival. Leeds semble être conquis par l’attaquant de 20 ans, et aimerait pouvoir l’attirer dans les prochaines semaines. Pour le moment, le PSG n’a rien accepté pour son Titi, et pourrait même décider de le conserver, malgré l’arrivée d’Hugo Ekitike.

Le Paris Saint-Germain compte bien dégraisser son effectif lors de ce mercato estival. Plusieurs joueurs n’entrent pas dans les plans de Christophe Galtier et ne seront pas retenus en cas de bonne offre. Pour d’autres, leur avenir est assez flou, et Arnaud Kalimuendo en fait partie. En deux saisons au RC Lens, le Français se sera montré intéressant avec 21 buts et 6 passes décisives en 65 rencontres. S’il n’est pas considéré comme un indésirable, celui-ci pourrait être vendu afin de rapporter une belle somme, d’autant plus que le PSG vient de recruter Hugo Ekitike à son poste. Cependant, cette arrivée ne devrait pas impacter l’avenir de Kalimuendo.

Le départ de Kalimuendo n’est pas acté

Malgré la signature d’Hugo Ekitike, Arnaud Kalimuendo pourrait rester au Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. En effet, selon les informations du journaliste Ben Jacobs, l’attaquant de 20 ans aurait fait très bonne impression auprès de Christophe Galtier, qui pourrait compter sur lui pour cette saison.

