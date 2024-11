RC Lens : Après le PSG, il a plombé un autre transfert

Arnaud De Kanel

Entraineur du PSG pendant un an et demi, Mauricio Pochettino avait repris du service en Angleterre, plus précisément à Chelsea. En janvier 2023, il avait poussé Hakim Ziyech vers la sortie, et alors que la Marocain devait s'engager avec le PSG, le club londonien avait trop tardé à envoyer les documents. Malang Sarr, désormais au RC Lens, a subi le même sort.

Passé par le PSG durant sa carrière de joueur, Mauricio Pochettino réalisait l'un de ses plus grands rêves presque 20 ans plus tard, en devenant l'entraineur du club de la capitale. Mais comme bon nombre de ses prédécesseurs, il a été évincé après moins de deux saisons à diriger l'équipe première. Pochettino avait alors patienté pendant une année avant de rejoindre Chelsea, où il avait du gérer l'effectif démesuré des Blues, et tous les problèmes qui en découlent.

La venue de Ziyech au PSG capote

Il était prêt à faire une fleur à son ancien club en acceptant de céder Hakim Ziyech en prêt. Or, Chelsea avait tardé à transmettre les documents, et l'opération n'avait donc pas abouti. Un autre joueur a subi le même sort chez les Blues. Il s'agit du néo-lensois Malang Sarr.

Sort similaire pour Malang Sarr

En quête de rebond, le défenseur tricolore devait rejoindre Le Havre en janvier 2023 comme le révèle L'Equipe ce samedi. Encore une fois, Chelsea n'avait pas finalisé l'opération à temps. Libre en juin 2024, Sarr a retrouvé la Ligue 1 cet été en rejoignant le RC Lens.