Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Cristiano Ronaldo bloqué par Messi ?

Publié le 10 octobre 2022 à 15h30

Arnaud De Kanel

En 2021, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient transférés. Les deux monuments du football international continuent de faire parler d'eux et leur avenir pourrait être lié. En effet, la presse anglaise a révélé ces derniers jours que le PSG songerait à recruter Cristiano Ronaldo en cas de départ de Messi. Mais l'Argentin pourrait compromettre le rêve de Luis Campos.

Dernièrement, la presse anglaise fait écho d'un intérêt du PSG pour recruter Cristiano Ronaldo. Or, sa venue serait conditionnée au départ d'un certain Lionel Messi. De plus, l'Argentin ne prendra pas de décision sur son avenir avant la Coupe du monde, ce qui mettrait à mal la venue de CR7 à Paris.

Mercato - PSG : Pour ce transfert à 150M€, le Qatar a une arme secrète https://t.co/FBLL25jF4e pic.twitter.com/OCTvPx1D10 — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

Le PSG intéressé par Ronaldo

C'est la véritable bombe lâchée par la presse anglaise. A la recherche d'un nouveau club depuis le mercato estival, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir au PSG à en croire les informations du Sun . Pour que le deal se fasse, il faudrait que Lionel Messi quitte le club de la capitale afin de libérer la masse salariale nécessaires à la venue de Ronaldo. Le contrat de la Pulga prendra fin à l'issue de la saison mais il ne se concentrera sur son avenir qu'une fois la Coupe du monde terminée. Problème, Ronaldo veut du mouvement bien avant.

Messi peut tout gâcher