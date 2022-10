Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : PSG, Real Madrid... A peine arrivé, Blanc doit gérer un dossier brûlant

Publié le 10 octobre 2022 à 19h15

Arthur Montagne

Officiellement nommé entraîneur de l'OL pour remplacer Peter Bosz, Laurent Blanc va devoir reprendre en main l'effectif lyonnais en gérant certains cas épineux à l'image de celui Rayan Cherki. Peu utilisé par Peter Bosz, le jeune lyonnais s'impatiente et pourrait rapidement devenir un sujet sur le mercato.

Après un début de saison délicat, Jean-Michel Aulas a décidé de se séparer de Peter Bosz afin de nommer Laurent Blanc sur le banc de l'OL. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France va ainsi avoir à gérer différents cas en interne à l'image du positionnement de Thiago Mendes ou encore les situations d'Houssem Aouar, Jérôme Boateng et Rayan Cherki.

Le PSG pourrait tenter le coup avec Cherki

Pau utilisé par Peter Bosz, Rayan Cherki n'a pas manqué d'afficher son impatience. Par conséquent, Laurent Blanc va devoir trouver une solution sous peine que ce dossier n'agite le mercato compte tenu du fait que le contrat de Cherki s'achève en 2024. Et d'après Calciomercato.it, le PSG serait déjà à l'affût.

Plusieurs clubs européens à l'affût

Et en plus du club parisien, le portail italien ajoute qu'en Serie A, l'AC Milan, l'AS Roma et la Juventus se sont déjà renseigné sur la situation de Rayan Cherki par le passé, tandis que le Real Madrid s'était déjà manifesté. Par conséquent, Laurent Blanc va très rapidement devoir gérer le cas Cherki.