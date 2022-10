Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Voilà les coulisses du grand retour de Laurent Blanc

Publié le 10 octobre 2022 à 11h30

Arnaud De Kanel

En pleine crise de résultats, l'OL ne sera plus entrainé par Peter Bosz. Jean-Michel Aulas a décidé de licencier le Néerlandais et de nomme Laurent Blanc. Avant cela, il a fallu convaincre le futur propriétaire John Textor et également l'ancien coach du PSG. Le plan d'Aulas était déjà bien ficelé.

Dans un communiqué paru ce dimanche soir, l'OL a officialisé la mise à pieds de Peter Bosz après le nul contre Toulouse, synonyme d'un cinquième match consécutif sans succès. Désormais, ce sera Laurent Blanc sur le banc lyonnais. L'arrivée de l'ancien entraineur du PSG était étudiée depuis déjà deux semaines.

Aulas avait pris les devants

Jean-Michel Aulas sentait que le vent ne tournerait pas en la faveur de Peter Bosz. Alors, il y a de cela quinze jours, le président de l'OL a passé un coup de fil à Laurent Blanc pour une simple prise de température comme le rapporte L'Equipe . Les échanges entre les deux parties se sont accélérés après la défaite contre le RC Lens le week-end dernier. Au lendemain de cette défaite, Aulas passait la seconde afin de convaincre Blanc en négociant avec son représentant Alain Migliaccio.

Textor a validé la piste

Après le nul face à Toulouse, Jean-Michel Aulas se devait de réagir. Lui qui a longtemps retardé l'échéance, s'est résigné à licencier Peter Bosz. Dans la nuit de samedi à dimanche, le président de l'OL a eu une visioconférence avec le futur propriétaire du club rhodanien selon L'Equipe . Depuis le Connecticut, John Textor a autorisé Aulas à virer Bosz et à recruter Blanc. Il a d'ailleurs promis des garanties sur le recrutement à l'ancien sélectionneur des Bleus .

L'accord a été trouvé dimanche