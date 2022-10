Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : À peine arrivé, Laurent Blanc fait déjà l'unanimité

Publié le 10 octobre 2022 à 09h30

Arnaud De Kanel

Moins de 24 heures après son officialisation en tant que nouveau coach de l'OL, Laurent Blanc est salué par le football français. Thierry Henry et Olivier Létang sont ravis que le calvaire de l'ancien entraineur du PSG soit terminé. Ils décrivent tous les deux, un homme capable de redresser un OL en perdition.

Après un cinquième match consécutif en Ligue 1 sans victoire, Jean-Michel Aulas n'a pas trainé et a licencié Peter Bosz ce dimanche. L'annonce de ce licenciement a été suivie de l'officialisation de l'arrivée de Laurent Blanc à la tête de l'OL. Sans club en Europe depuis son départ du PSG en 2016, il a enfin retrouvé un banc. Cette nouvelle fait des heureux dans le paysage footballistique français avec Thierry Henry et Olivier Létang.

Transferts - OL : Blanc a déjà fixé une condition pour le mercato https://t.co/vrhPEPDNTJ pic.twitter.com/uLtlaR4nc5 — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

« Je suis content de revoir Lolo dans le championnat français »

Présent sur le bord de la pelouse ce dimanche soir lors du derby nordiste entre le LOSC et le RC Lens (1-0), le meilleur buteur des Bleus et désormais consultant pour Prime Vidéo s'est lâché sur son ancien coéquipier en sélection. « Je suis déjà content de revoir Lolo dans le championnat français. Ce qu’il a fait à Bordeaux, au PSG, en équipe de France, ce sont toujours des équipes qui ont essayé de jouer au ballon. On se rappelle de son PSG et de son Bordeaux. A lui de voir comment il va réussir à faire jouer cette équipe. C’est une équipe avec beaucoup d’ailiers. Va-t-il jouer avec des ailiers haut ou à cinq derrière? Est-ce qu’il va ramener Boateng? Il y a pas mal de questions. Il ne va pas entraîner les Ulis, il aura quand même des joueurs, des choix à faire » confie Henry.

« Ce sera un plaisir de le revoir »