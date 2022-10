Foot - Mercato - OL

Mercato : Laurent Blanc à l’OL, c’était écrit

Publié le 10 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Entre l’OL et Peter Bosz, le divorce est enfin acté. Si Jean-Michel Aulas a soutenu le Néerlandais dernièrement, le dernier match nul contre Toulouse aura été la goutte de trop. Le couperet est tombé et Bosz a été démis de ses fonctions. La question était alors de savoir qui allait s’installer sur le banc de l’OL. La réponse est connue : Laurent Blanc. Et cela n’est pas vraiment une surprise…

Cela faisait maintenant de longues semaines que Peter Bosz était sur un siège éjectable. De plus en plus critiqué, l’entraîneur de l’OL pouvait toutefois compter sur le soutien de Jean-Michel Aulas. Mais cela n’était pas éternel et suite au dernier match nul des Gones contre Toulouse, le verdict est tombé pour l’avenir de Bosz. Le club lyonnais l'a annoncé ce dimanche soir, le Néerlandais a été remercié et ne va donc pas continuer en tant qu’entraîneur de l’OL.

Mercato - OL : Laurent Blanc a déjà des exigences colossales https://t.co/95l2db532M pic.twitter.com/7EDDEOXFYm — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Laurent Blanc arrive à l’OL

Cela est donc terminé entre l’OL et Peter Bosz. La place s'est alors libérée sur le banc des Gones. La direction lyonnaise a alors dû se pencher sur la question du successeur du Néerlandais. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais une s’est finalement détachée : Laurent Blanc. Depuis son licenciement du PSG en 2016, on attendait de revoir le Cévenol sur un banc d’un grand club européen. Si Blanc a finalement fait une petite pige du côté du Qatar, le voilà de retour au premier plan.

« C'est un garçon qui a une expérience incomparable »