Mercato - OL : Blanc, Garcia… Ça s’active pour la succession de Bosz

Publié le 9 octobre 2022 à 11h30

Après un nouveau match nul concédé contre Toulouse vendredi, l’OL s’enfonce encore un peu plus dans la crise. Peter Bosz a un avenir très incertain, une réunion devrait se tenir ce dimanche pour décider de son sort. Pour lui succéder, Jean-Michel Aulas pourrait opter pour Claudio Caçapa, Laurent Blanc ou encore… Rudi Garcia.

La situation devient invivable du côté de l’OL. Après avoir enchaîné quatre défaites consécutives, le club lyonnais n’a pris qu’un petit point à domicile contre Toulouse. Une nouvelle contreperformance qui met en péril l’avenir de Peter Bosz à l’OL. Jean-Michel Aulas s’est d’ailleurs entretenu avec son entraîneur après ce nul plus que frustrant. D’après les informations de L’Equipe , Peter Bosz aurait, lui, eu une discussion avec ses joueurs. « Mais ils ont tous peur, ils ont tous attendu que quelqu'un d'autre parle et finalement aucun d'entre eux n'a dit le moindre mot. En fait, ils considèrent que ce n'est pas à eux de parler, et encore moins de prendre des décisions. C'est aux dirigeant s », analyse une source interne au quotidien français.

Réunion prévue ce dimanche

En interne, l’ambiance semble de plus en plus délétère. Après les déclarations controversées d’Alexandre Lacazette sur les choix de Peter Bosz, le vestiaire de l’OL aurait été surpris par le timing de cette sortie vu le niveau affiché par l’ancien joueur d’Arsenal. Bosz se serait lui senti trahis par son capitaine. Une réunion devrait se tenir ce dimanche afin de déterminer l’avenir du technicien néerlandais. Toujours selon les informations de L’Equipe , le staff de Peter Bosz ne saurait pas de quoi sera fait le futur de l’ancien coach du Bayer Leverkusen. Mais d'après RMC Sport , la décision est déjà prise puisque Peter Bosz aurait été démis de ses fonctions et Claudio Caçapa devrait assurer l'intérim. Jean-Michel Aulas n’a donc d’autre choix que de penser à la suite.

Rudi Garcia de retour ?

L’une des possibilités de l’OL serait donc de donner plus de responsabilités à Claudio Caçapa en attendant la vente du club. Compte tenu de la situation actuelle du club lyonnais, John Textor aura forcément son mot à dire. Comme depuis plusieurs années désormais, le nom de Laurent Blanc revient, lui qui n’avait pas été choisi en 2019. Rudi Garcia, qui lui avait grillé la priorité à cette époque, ne serait pas contre un retour, surtout depuis le départ de Juninho. Peu importe le nom, Jean-Michel Aulas préfèrerait un entraîneur francophone.