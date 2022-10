Foot - Mercato - OL

Mercato : Laurent Blanc enfin de retour ?

Publié le 9 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

En grande difficulté cette saison, Peter Bosz pourrait ne pas surmonter la nouvelle contre-performance de l'OL vendredi soir contre Toulouse (1-1). Les Lyonnais restent sur cinq matches sans victoire, ce qui pourrait pousser Jean-Michel Aulas à se séparer de son entraîneur. Et comme souvent, le nom de Laurent Blanc revient avec insistance.

Après une première saison très délicate, Peter Bosz a toutefois conservé son poste, mais l'OL est très attendu. Et après des débuts encourageants sur le plan comptable, grâce notamment à un calendrier plutôt à leur portée, les Gones sont retombés dans leurs travers. En concédant le nul contre Toulouse vendredi soir (1-1), l'OL vient ainsi d'enchainer son cinquième match sans victoire.

Bosz sur le départ

Et afin de ne pas accentuer son retard au classement, Jean-Michel Aulas pourrait ainsi décider de se séparer de Peter Bosz. C'est en tout cas la tendance actuelle selon les informations de RMC Sport . Un peu plus d'un an après son arrivée, Bosz pourrait donc être démis de ses fonctions.

