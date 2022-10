Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Bosz sur le départ, Aulas tente un coup de maître avec Laurent Blanc

Publié le 8 octobre 2022 à 17h00 - mis à jour le 8 octobre 2022 à 17h15

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines, l’OL est en grande difficulté en championnat. Le club olympien n’a plus connu le succès depuis plusieurs matchs maintenant, de quoi remettre l’avenir de Peter Bosz en question. D’ailleurs, la direction lyonnaise songerait à se séparer du Néerlandais. Jean-Michel Aulas explorerait plusieurs options pour le successeur de Peter Bosz.

Après une sais très compliquée en 2021-2022, l’OL ne semble pas avoir corrigé le tir pour cet exercice. Les Gones n’y arrivent plus depuis plusieurs semaines maintenant. Avec son match nul ce vendredi face à Toulouse (1-1), le club rhodanien en est à sa cinquième rencontre sans le moindre succès. L’OL commencerait à s’agacer de cette situation, et voudrait donc trouver une solution à ce problème. Et dans cette optique, la direction lyonnaise pourrait rapidement remettre l’avenir de Peter Bosz en question.

Mercato - OL : Bosz lâche une énorme mise au point sur son avenir https://t.co/Ps0lVui5UM pic.twitter.com/xqcGnL5fv9 — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

L’OL pense au départ de Bosz

À en croire les informations de RMC Sport , l’OL songerait à se séparer de Peter Bosz. Le match nul face à Toulouse ce vendredi aurait été la goutte d’eau de trop pour le club rhodanien. D’ailleurs, la direction lyonnaise se serait d’ores et déjà mis à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et un nom bien connu de la Ligue 1 et du PSG aurait déjà été lié à l’OL.

Blanc dans le viseur de l’OL