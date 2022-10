Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Laurent Blanc était attendu cet été

Publié le 6 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a donc décidé de changer d'entraîneur. Mauricio Pochettino a été remercié et c'est Chistophe Galtier qui a été nommé sur le banc parisien. Un choix qui en a étonné plus d'un. La direction parisienne l'a pourtant répété, l'ancien de Nice était pourtant l'option numéro 1. D'autres noms circulaient en parallèle et certains envisageaient notamment un possible retour de Laurent Blanc au PSG.

Suite au fiasco en Ligue des Champions, le PSG est reparti sur un nouveau projet. Leonardo et Mauricio Pochettino ont alors été remerciés, Luis Campos et Christophe Galtier sont eux arrivés. Précédemment sur le banc de l'OGC Nice, le Français se retrouve donc maintenant à la tête du club de la capitale. Un énorme défi, mais le Qatar a décidé de faire confiance à Galtier. D'autres noms circulaient pourtant pour venir s'asseoir sur le banc de touche. Zinedine Zidane, José Mourinho, Antonio Conte... Voilà quelles étaient notamment les autres pistes.

Mercato - PSG : Laurent Blanc lâche ses vérités sur son arrivée au PSG https://t.co/oRxBv1iDf4 pic.twitter.com/qlKfpQFdbO — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

L'arrivée de Galtier au PSG a surpris

A travers l'Europe, on a d'ailleurs suivi ce feuilleton de la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Et devant les différents pistes évoquées, on s'attendait notamment à du lourd, pas forcément à Christophe Galtier. C'est notamment ce qu'a souligné Adrian Garcia, journaliste pour Eurosport Espagne , évoquant même l'idée alors d'un possible retour de Laurent Blanc comme entraîneur du PSG : « Pour être honnête, Christophe Galtier est complètement inconnu des fans espagnols. Nous nous attendions tous à la signature d'un grand coach comme Zidane, Conte, Mourinho, Klopp ou au retour de Blanc. Mais jamais à celle de Galtier ».

« La première chose que j'ai fait... »