OL : Critiqué par Lacazette, Peter Bosz répond

Publié le 8 octobre 2022 à 14h45

Arnaud De Kanel

Après la rencontre face à Toulouse ce vendredi, Alexandre Lacazette s'est montré très critique envers son entraineur Peter Bosz. Le principal intéressé a préféré calmer le jeu lorsqu'il a été interrogé sur le sujet, niant une fracture avec son capitaine. Le coach de l'OL martèle et affirme que tout va bien.

Encore décevant, l'OL a concédé le match nul sur sa pelouse face à Toulouse. Très déçu du résultat, le capitaine Alexandre Lacazette avait pointé du doigt les choix de Peter Bosz. Interrogé sur la sortie de Lacazette, le coach néerlandais a répondu.

Mercato : Lacazette prend position pour ce dossier brûlant à l’OL https://t.co/ynlRqaSA8T pic.twitter.com/Vvi0qhfDbG — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Lacazette ne comprend pas les choix de Bosz

Au micro de Prime Video , Alexandre Lacazette ne comprenait ainsi pas les décisions de son entraineur : « Les changements de Bosz ? Je suis un peu surpris, en tant qu'attaquant, dès qu'on a besoin de marquer un but, c'est toujours embêtant de sortir du terrain. »

La réponse de Bosz