OL : La tension monte, Lacazette se lâche sur Bosz

Publié le 8 octobre 2022 à 09h00

Thibault Morlain

Rien ne va décidément du côté de l’OL. Cela fait maintenant plusieurs semaines que la tension monte sur les bords du Rhône et tous les regards se tournent notamment vers Peter Bosz. Et ce vendredi, face à Toulouse, les Gones n’ont clairement pas inverser la tendance en concédant le nul. Après la rencontre, il était d’ailleurs encore question de l’entraîneur néerlandais, mais cette fois, c’est Alexandre Lacazette qui a mis le feu aux poudres.

Face à Toulouse, l’OL avait pour objectif de sortir la tête de l’eau après des derniers résultats négatifs. C’était bien parti avec l’ouverture du score de Tetê, mais le TFC a finalement réussi à revenir à égalité. Les deux équipes se sont alors quittées sur un match nul (1-1), ce qui ne fait clairement pas les affaires des Gones et aussi de Peter Bosz. En sursis depuis plusieurs semaines maintenant, le Néerlandais n’arrive pas à inverser la tendance. Les critiques se multiplient alors à l’encontre de Bosz. Et si l’entraîneur de l’OL peut compter sur le soutien de Jean-Michel Aulas, au sein de son vestiaire, les fissures commencent à apparaitre.

« Je suis un peu surpris »

Ainsi, après ce match entre l’OL et Toulouse, ce sont les déclarations d’Alexandre Lacazette qui ne sont pas passées inaperçues. Au micro de Prime Vidéo , revenant sur la performance de son équipe, le capitaine des Gones a alors remis en question les choix de Peter Bosz, notamment la sortie de Moussa Dembélé après le but du TFC : « Les changements de Bosz ? Je suis un peu surpris, en tant qu'attaquant, dès qu'on a besoin de marquer un but, c'est toujours embêtant de sortir du terrain. Je pense qu'on était bien avec Moussa devant. Après, le coach a fait ses choix, il avait ses raisons, on est obligé entre guillemets de respecter ses choix. Mais moi qui suis attaquant de base, je ne comprends pas toujours quand l'attaquant sort alors qu'on a besoin de marquer ».

« Je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde »