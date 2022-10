Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas met la pression à Bosz, une annonce retentissante est lâchée

Publié le 5 octobre 2022 à 15h00

Amadou Diawara

Alors que l'OL a enchainé quatre défaites de suite, Jean-Michel Aulas aurait lancé un ultimatum à Peter Bosz. Sachant que son entraineur risque d'être évincé s'il ne relance pas le club lyonnais au plus vite, Anthony Lopes a pris position sur ce dossier. Et comme l'a expliqué le gardien de l'OL, il ne veut pas lâcher Peter Bosz.

Sur les quatre derniers matchs de l'OL, Peter Bosz n'a pas trouvé la clé. En effet, les Gones viennent d'aligner quatre défaites de suite. Pas du tout satisfait par le travail de son entraineur, Jean-Michel Aulas lui aurait lancé un ultimatum. D'après Foot Mercato et RMC Sport , le président de l'OL compterait se séparer de Peter Bosz s'il ne se ressaisit pas d'ici la Coupe du Monde au Qatar, qui début en novembre.

«Quand tu perds quatre fois, c'est clair et c'est logique»

Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Peter Bosz s'est livré sur sa situation, avouant qu'il se sentait fragilisé à l'OL. « Le message passe toujours avec les joueurs. Je suis là depuis plus d'un an et on ne peut pas dire que le message ne passe qu'à moitié. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain, mais un match reste différent d'un autre. Une partie de mon job c'est la communication et j'ai parlé avec le groupe. J'ai posé des questions, j'ai dit ce que je pensais et j'ai parlé individuellement à certains », a confié le coach de l'OL, avant d'ajouter.

«On ne lâchera personne»

« Si je suis fragilisé ? Quand tu perds quatre fois, c'est clair et c'est logique. (...) J'ai vu le président (Jean-Michel Aulas) tout de suite après le match de Lens. Je vois les dirigeants tous les jours » , a conclu Peter Bosz. Egalement présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Anthony Lopes a tenu à envoyer un message fort sur l'avenir de son entraineur.

«Ma relation avec Peter Bosz ? Très bonne»