Mercato - OL : Le feuilleton Aouar prend un nouveau tournant, gros rebondissement à prévoir ?

Publié le 5 octobre 2022 à 00h30

En fin de contrat avec l’OL à la fin de la saison, Houssem Aouar est au cœur de l’actualité. Même si le club lyonnais envisage de le prolonger, certains clubs sont à l’affût pour le faire venir gratuitement. Le Real Betis et le FC Séville sont toujours intéressés, l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan viennent eux d’entrer dans la danse.

Depuis son Final 8 brillant à Lisbonne, Houssem Aouar semble sur le départ de l’OL. L’international français a longtemps tapé dans l’œil de certaines grosses écuries mais aucun accord n’a jamais été trouvé. Résultat, les années passent et Houssem Aouar est toujours un joueur lyonnais. Sauf que sur le terrain, le milieu formé à l’OL n’est plus le même. Aouar a perdu en confiance et n’entre plus dans les plans de Peter Bosz. Difficile de l’imaginer briller de nouveau sous le maillot de l’OL…

L’OL pense à le prolonger

Pourtant, l’OL envisage de le prolonger. Vu qu’il est en fin de contrat en juin prochain, Aouar pourrait recevoir une offre de sa direction. « Houssem (Aouar) est un joueur formé au club et on a beaucoup de respect pour ces joueurs. C’est en effet un sujet ouvert avec lui mais il ne reste pas fermé ni dans un sens ni dans l’autre. On est ouvert comme on l’est avec Moussa (Dembélé) », confirmait d’ailleurs Vincent Ponsot, le directeur du football de l’OL.

L’Atlético de Madrid et l’Inter Milan entrent dans la danse