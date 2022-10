Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Mis sous pression par Aulas, Bosz se lâche

Publié le 3 octobre 2022 à 11h00 par Arnaud De Kanel

Battu pour la quatrième fois d'affilée en Ligue 1 après la défaite contre Lens, l'OL est en pleine crise. Le poste de Peter Bosz est plus que jamais menacé après que Jean-Michel Aulas lui ait fixé un objectif de résultat avant le Mondial. Malgré tout, il a préféré faire abstraction de cela en conférence de presse.

L'Olympique Lyonnais n'y arrive toujours pas cette saison. Les hommes de Peter Bosz ont enchainé une quatrième défaite de rang, s'enlisant à la 7ème place du classement de Ligue 1. De plus, la menace d'un licenciement plane sur la tête du Néerlandais s'il n'atteint pas les objectifs ordonnés par Jean-Michel Aulas. Encore une fois, il ne se dit pas inquiet pour la suite.

Aulas a fixé un objectif de résultat

Comme révélé par Foot Mercato et confirmé par RMC , Jean-Michel Aulas a fixé un ultimatum à son entraineur. Les rencontres face à Toulouse, Rennes, Montpellier, Lille, Marseille et Nice seront cruciales pour Bosz s'il veut sauver sa tête. Sinon, Aulas s'activera pour lui trouver un remplaçant durant le Mondial au Qatar afin de redresser sportivement l'OL. Pour cela, il compte sur l'appui des supporters : « Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage : les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d’équipe, ni des options du staff : il faut travailler et gagner enfin vendredi (contre Toulouse). L’OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts. »

Bosz ironise sur sa situation

Présent en conférence de presse après la défaite de l'OL à Lens, Peter Bosz a ironisé lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il était menacé : « Si je me sens menacé ? C'est quoi ? » Il poursuit et dit qu'il n'a pas peur de perdre son poste : « Si j'ai peur de me faire virer ? Non . »

«Tous les matches sont clés pour la suite»