Mercato - OL : Bosz lâche une réponse fracassante à cette star

Publié le 30 septembre 2022 à 23h00 par Amadou Diawara

Désireux d'avoir des garanties sportives, Rayan Cherki avait pris son temps avant de renouveler son contrat, qui arrivait à échéance l'été dernier. Malgré sa prolongation, l'attaquant de 19 ans n'a pas le temps de jeu espéré, il n'a pas manqué de le faire savoir. Présent en conférence de presse ce vendredi, Peter Bosz a répondu à l'ultimatum de Rayan Cherki.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2021, Rayan Cherki a pris tout son temps avant de prolonger jusqu'en 2024. En effet, le crack de 19 ans attendait d'avoir certaines garanties avant de parapher un nouveau bail avec l'OL. Toutefois, quelques mois après son renouvellement de contrat, Rayan Cherki ne joue pas assez souvent à son gout. Et il n'a pas manqué de faire part de son mécontentement : « Non, je ne pense pas être un joker. Je peux être satisfait mais il faudrait que je puisse réaliser ça sur quatre-vingt-dix minutes. J'espère qu'en club je pourrai le faire. J'essaie de faire le maximum pour montrer que je mérite une place de titulaire. Mon heure viendra à un moment, je le sais, je suis patient, même si l'impatience commence à se faire ressentir ».

«Moi je regarde avec qui on peut gagner des matchs»

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Peter Bosz a été invité à répondre à l'ultimatum de Rayan Cherki. Et il a fait passer un message très clair. « Je sais qu'il est très populaire, c'est super pour les supporters et Rayan. Moi je regarde avec qui on peut gagner des matchs. Si je pense que c'est avec lui, il va jouer. Si je pense qu'on a plus de chance avec un autre... », a déclaré le coach de l'OL, avant d'en rajouter une couche.

«Jusque-là, il était remplaçant, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas»