PSG : Ciblé par Campos, il dévoile les coulisses de son mercato

Publié le 30 septembre 2022 à 23h30 par Thibault Morlain

Cet été, sur le marché des transferts, Luis Campos s’était notamment mis en quête d’un attaquant pour le PSG. Malheureusement, personne n’est arrivé. Les pistes ne manquaient pourtant pas. Dernièrement, il était expliqué que Gabriel Jesus était notamment ciblé. Le Brésilien a finalement quitté Manchester City pour Arsenal, un choix sur lequel il est revenu.

Gardant un goût amer du dernier mercato estival, Luis Campos aurait aimé attirer certains profils au PSG. Il était notamment question de recruter un nouvel attaquant afin de l’associer à Kylian Mbappé. Le rêve se nommait alors Robert Lewandowski, mais ce dernier a privilégié le FC Barcelone. Et cela n’a pas été le seul échec du PSG sur le mercato. En effet, le club de la capitale était également sur les traces de Gabriel Jesus.

Mercato - PSG : Julian Draxler sort du silence après son transfert https://t.co/P8ZnHfGZE1 pic.twitter.com/ARBarJp4hU — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« Le PSG était aussi intéressé par Gabriel Jesus »

Il y a quelques jours, Fabrizio Romano révélait en effet : « Depuis mars, avril, plusieurs clubs ont commencé à approcher Gabriel Jesus. Je peux citer Tottenham, je peux citer Chelsea. Plusieurs clubs ont appelé ses agents, discuté avec ses agents. Le PSG était aussi intéressé par Gabriel Jesus. Ils ont eu plusieurs conversations, mais Arsenal a toujours été convaincu ». Finalement, Gabriel Jesus a quitté Manchester City, non pas pour rejoindre le PSG, mais pour Arsenal.

« A un moment, je me suis dit : « Je veux autre chose » »