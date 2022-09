Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle révélation sur cet échec de Campos sur le mercato

Publié le 30 septembre 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet

Cet été, Luis Campos et Christophe Galtier voulaient recruter un nouvel attaquant. Le conseiller sportif du PSG avait alors quelques pistes en tête, dont celle menant à Gianluca Scamacca. Sauf que la direction parisienne n’a jamais été en mesure de se mettre d’accord avec Sassuolo pour le transfert de l’Italien, qui a finalement signé à West Ham.

S’il a bouclé quelques arrivées intéressantes au milieu de terrain, Luis Campos a néanmoins eu quelques difficultés dans les autres secteurs. Avant la fin du mercato, le conseiller sportif du PSG avait prévu le recrutement de certains joueurs dans les secteurs offensifs et défensifs. Mais rien à faire, Luis Campos n’a jamais réussi à mettre la main sur les éléments qu’il convoitait. Christophe Galtier regrette d’ailleurs cet échec.

Galtier voulait un autre attaquant cet été

En conférence de presse, l’entraîneur du PSG a avoué qu’il attendait encore au moins deux arrivées cet été, dont celle d’un autre attaquant : « Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir. On aurait aimé avoir aussi un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété, c’est comme ça. »

Campos n’est jamais tombé d’accord avec Sassuolo pour Scamacca

Pour le secteur offensif, Luis Campos avait notamment pensé à Gianluca Scamacca. Mais comme le rapporte Fabrizio Romano, le PSG n’a jamais su se mettre d’accord avec Sassuolo sur le montant de l’opération, faisant ainsi capoter le transfert de l’attaquant italien. Finalement le joueur de 23 ans s’est engagé à West Ham pour environ 36M€.