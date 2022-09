Foot - Mercato - PSG

PSG : Les deux dossiers mercato que Galtier ne digère pas

Publié le 29 septembre 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Au cours du dernier mercato estival, six joueurs ont débarqué au PSG. Loin d'être suffisant pour Luis Campos, qui espérait encore un défenseur central et un avant-centre. Près d'un mois après le denier marché des transferts, Christophe Galtier a évoqué ces deux échecs en conférence de presse, mais il n'en veut pas à ses dirigeants.

Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Nordi Mukiele. Six recrues sont arrivées au PSG lors du dernier mercato estival. Mais invité à faire son auto-critique, Luis Campos a évoqué sa frustration. « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection » avait déclaré le conseiller sportif du club parisien. Un bilan mitigé partagé également par Christophe Galtier.

PSG : Kimpembe, Verratti... Les bonnes nouvelles s’enchainent pour Galtier https://t.co/2bD6bEngMP pic.twitter.com/x4kGtxpkPL — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

« Le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits »

Présent en conférence de presse, l'entraîneur du PSG espérait un défenseur central, mais aussi un avant-centre en plus. « Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir. On aurait aimé avoir aussi un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété, c’est comme ça. C’est très rare d’être satisfait d’un mercato, mais on sait avec Luis que le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits » a déclaré Galtier ce jeudi.

L'échec Skriniar encore dans la tête de Campos

Pour renforcer la défense centrale, la priorité se nommait Milan Skriniar, sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'Inter. Mais les 65M€ proposés par le club parisien n'ont pas suffi à faire changer d'avis la formation italienne. « Il n’y a pas que Milan Skriniar, nous avons également négocié pour d’autres défenseurs, mais nous n’avons pas réussi à les signer et il nous manque une pièce dont nous avions besoin » a toutefois précisé Campos. Selon Média Foot, les profils d'Axel Disasi, Stefan de Vrij ou encore Mohamed SImakan ont été explorés en toute fin de mercato. Sans succès.

Lewandowski, Scamacca... Galtier admet son échec