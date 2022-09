Foot - PSG

PSG : Galtier répond à l’énorme bombe lâchée à son sujet

Publié le 29 septembre 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Ancien collaborateur de Christophe Galtier à l’OGC Nice, Julien Fournier a lâché une attaque frontale contre l’attaquant du PSG mercredi soir, avec des sous-entendus très frappants sur ses méthodes. Et Galtier s’est accordé un droit de réponse en conférence de presse, taclant à son tour son ancien directeur du football.

Interrogé mercredi sur RMC Sport, Julien Fournier s’était lâché sur ses très mauvaises relations avec Christophe Galtier du côté de l’OGC Nice : « Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot », a indiqué l’ancien directeur du football niçois au sujet de l’entraîneur du PSG.

Galtier répond aux attaques de Fournier

Des accusations pour le moins frontales et qui insinuent un comportement et des prises de position totalement déplacées de la part de Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG, interrogé en conférence de presse ce jeudi, a répondu à Fournier : « Je ne suis pas surpris de de la manière donc c’est exprimé. Quand on est l’entraineur du PSG, il y a une exposition, je ne veux pas m’épuiser à répondre ou débattre sur tout ce qui se dit. Ma fonction fait qu’automatiquement, on crée des débats les uns après les autres », lâche Galtier.

« Connaissant le personnage, je ne suis pas surpris »